Scuola: chiuse 7-8 gennaio a Tolentino, contagi in salita

Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Tolentino (Macerata) il 7 e 8 gennaio, in via precauzionale "a seguito dell'andamento crescente della curva dei contagi da Covid-19 nella città, quale misura finalizzata a contenere ulteriormente l'emergenza epidemiologica in corso". Lo ha deciso il sindaco Giuseppe Pezzanesi, in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica, adottando dunque il provvedimento di sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado nei due giorni in questione, cioè venerdì e sabato prossimi. L'ultimo bollettino aggiornato della situazione epidemiologica del Comune, poco meno di 15mila abitanti, dà conto di 287 positivi e 23 persone in isolamento domiciliare.

"In confronto alla precedente comunicazione aumentano ulteriormente i soggetti positivi - annota il Comune - mentre cala notevolmente il numero delle persone in quarantena. Si raccomanda di continuare a rispettare le disposizioni per evitare il propagarsi del Covid-19. Bisogna sempre seguire le normative e non vanificare il lavoro fatto fino ad ora.

Indossiamo le mascherine, anche all'aperto, - l'appello dell'amministrazione - disinfettiamo le mani, evitiamo assembramenti e rispettiamo il distanziamento sociale. Si consiglia l'uso di mascherine Ffp2". (ANSA).