Covid: Marche, in un giorno 1.601 casi, 661 provincia Ancona

In un giorno sono 1.601 i nuovi casi di coronavirus nelle Marche e l'incidenza sale ancora, a 668,57 (ieri 635,07). Molto alto il numero di tamponi/test eseguiti (oltre 23.600) con una percentuale di positivi tra gli 11.286 tamponi del percorso diagnostico di screening del 14,2%.

Lo fa sapere l'Osservatorio epidemiologico regionale che dà conto di 661 casi registrati in provincia di Ancona; tra le province seguono Ascoli Piceno (351), Fermo (249), Macerata (181), Pesaro Urbino (84); 75 casi da fuori regione.

Le persone con sintomi sono 334; ci sono poi 381 contatti stretti di positivi, 449 contatti domestici, 8 in setting lavorativo, 13 in ambiente di vita/socialità, 1 in setting assistenziale e 1 in setting sanitario. Il maggior numero assoluto di contagi nella fascia 25-44 anni (493); per numero di casi seguono le fasce d'età 45-59 anni (369) e 19-24 anni (210) e 60-69 anni (141). In un giorno sono 287 i contagiati tra giovani di età compresa tra zero e 18 anni.

Nel dettaglio il totale di tamponi è 15.346 (11.286 nel percorso diagnostico e 4.060 nel percorso guariti) a cui si sommano 8.272 test antigenici (3.188 positivi). (ANSA).