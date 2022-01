Cade con lo scooter a Pesaro, morto 38enne vigile del fuoco

Un vigile del fuoco di Pesaro, Alex Eusepi, 38 anni, è morto la notte scorsa a seguito di un incidente stradale mentre viaggiava con il suo scooter alle 2.30 in piazzale Primo Maggio a Pesaro: per cause in corso d'accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra, battendo violentemente la testa. Il comandante dei vigili del fuoco di Pesaro Urbino parla di "una tragica fatalità che ha sconvolto la famiglia dei Vigili del Fuoco, Alex Eusepi ci ha lasciato a soli 38 anni".

"Alex sin da piccolo ha fatto parte della famiglia dei Vigili del Fuoco, quando Alex è nato il padre Marco era già un Vigile del Fuoco. - ricorda - Dopo aver svolto il servizio di leva al Comando dei Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino ed aver effettuato vari richiami in servizio in qualità di vigile volontario discontinuo, Alex nel 2009 viene assunto nei Vigili del Fuoco e frequenta il 67/o corso presso le Scuola di formazione di Base a Capannelle". "In tutti questi anni - scrive - si è sempre contraddistinto come un professionista serio, capace, che ha cercato di mantenere sempre alte le proprie competenze professionali. Negli interventi di soccorso tecnico urgente dei Vigili del Fuoco, oltre ad essere autista dei mezzi terrestri, nautici e di moto d'acqua, aveva il brevetto di soccorso acquatico, soccorso fluviale alluvionale e soccorso alpino fluviale".

"A novembre 2021 ha frequentato con orgoglio e soddisfazione il corso antincendio navale tenutosi presso il Comando dei Vigili del Fuoco di La Spezia. - ricorda ancora il comandante - Alex affrontava sempre i problemi, con calma, sangue freddo e con il sorriso che rimarrà sempre nella mente e nei cuori di tutti i Vigili del Fuoco del Comando di Pesaro Urbino che si stringono intorno a papà Marco, mamma Nives, il fratello Andrea e il piccolo Adam". (ANSA).