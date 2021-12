Oltre una decina di positività Covid alla Ternana

(ANSA) - TERNI, 29 DIC - Sono "oltre una decina" i casi di positività registrati, tra staff tecnico e squadra, alla Ternana (serie B). A renderlo noto, in un video postato sul proprio profilo Instagram, è il presidente della società rossoverde, Stefano Bandecchi. Tra i positivi anche il direttore sportivo, Luca Leone.

"Dal 27 dicembre abbiamo fatto fare i tamponi ai nostri ragazzi e ricominciato i controlli in maniera regolare" ha spiegato Bandecchi. Aggiungendo che i test verranno ripetuti "tutti i giorni".

Le positività, secondo il presidente, creeranno "difficoltà" in vista della ripresa del campionato, prevista per la Ternana il 14 gennaio contro l'Ascoli. "Menomale che siamo fermi due settimane, ma già iniziare il 14 sarà molto difficile" ha concluso Bandecchi. (ANSA).