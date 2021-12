Porti: Ancona, ministro firma per Garofalo presidente Adsp

Il ministro per le Infrastrutture Enrico Giovanni ha firmato il decreto per la nomina dell'ing. Vincenzo Garofalo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale che ha competenze per il porti di Marche e Abruzzo. Con il provvedimento è stata chiesta sulla nomina l'intesa dei presidenti delle Regioni Francesco Acquaroli (Marche) e Marco Marsilio a cui seguirà la doppia audizione parlamentare del nuovo presidente e le votazioni per formalizzare l'incarico. Probabilmente la conclusione dell'iter e l'insediamento slitteranno a febbraio.

Garofalo, 63 anni, messinese, ingegnere meccanico, è stato deputato alla camera nel 2008 e 2018 con Pdl, Ncd e Alternativa Popolare, è stato componente della Commissione Trasporti della Camera tra il 2014 e il 2018, esperto nello staff dell'allora ministro alle Infrastrutture Maurizio Lupi e anche presidente dell'Autorità portuale di Messina tra il 2003 e il 2007.

La firma per la nomina di Garofalo è arrivata a oltre un anno di distanza dalla scadenza del mandato di Rodolfo Giampieri, dopo la nomina saltata di Matteo Africano. In attesa del nuovo presidente, da inizio luglio è l'ammiraglio Giovanni Pettorino, ex Comandante Generale della Guardia Costiera, a ricoprire l'incarico di Commissario straordinario per l'Adsp. (ANSA).