Caterpillar: presidio decine operai stabilimento Jesi

Due pullman di operai della Caterpillar Jesi a Roma per lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil contro la manovra di bilancio del governo Draghi; nel frattempo varie decine di operai e impiegati in presidio ai cancelli della fabbrica dopo la notizia venerdì scorso della volontà dell'azienda di chiudere lo stabilimento. Ai lavoratori in sit-in, si sono aggiunti altri lavoratori e lavoratrici in sciopero provenienti da Jesi e provincia, pensionati, cittadini e amministratori locali. (ANSA).