Covid: nelle Marche +14 ricoveri, tre decessi

(ANSA) - ANCONA, 15 DIC - Rimbalzo dei ricoveri per covid nelle Marche: all'impennata di nuovi contagi, arrivati a 674 in un giorno con incidenza 226,72 su 100mila abitanti, si accompagna una crescita di 14 ricoveri, che fa arrivare il totale a 177. Resta però invariato il numero dei pazienti in intensiva, 36, mentre quelli in semintensiva salgono a 31 (+3) e quelli in reparti non intensivi a 110 (+11). Al netto di 11 dimessi, secondo i dati della Regione l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva resta ferma al 14,4%, quella dell'area mendica sale al 14,6%, avvicinandosi alla soglia del 15% e al possibile passaggio delle Marche in zona gialla. Tre i nuovi decessi registrati nella giornata: quelli di un 95enne di San Lorenzo in Campo, di una 77enne di Grottazzolina, di una 83enne di Osimo, tutti con patologie pregresse, che fanno salire il totale a 3.179. Sono 100 gli ospiti di strutture territoriali, 33 le persone in osservazione nei pronto soccorso.

I positivi alla data di oggi sono 6.283 (+66), le persone in quarantena 13.226, i dimessi/guariti salgono a 121.134 dall'inizio della pandemia. (ANSA).