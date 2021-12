Natale: campagna Clementoni e Unicef con 'Regalo sospeso'

(ANSA) - ANCONA, 14 DIC - Kit gioco consegnati 'avventurosamente' dai vigili del fuoco ai piccoli ricoverati dell'Ospedale materno-infantile Salesi di Ancona, attraverso un'autoscala nel cortile. Questa oggi la prima tappa ufficiale della campagna 'Regalo sospeso', avviata il 9 dicembre dall'Unicef in collaborazione con Clementoni, azienda marchigiana leader nella produzione di giocattoli, che si propone di consegnare a 2.000 bimbi in Italia ricoverati in strutture ospedaliere e case famiglie altrettante valigette.

Ognuna contiene un activity book e un puzzle con le grafiche ideate dallo street artist romano Merioone, assieme a un kit per colorare e carte mimo, che dovranno servire ad accrescere il benessere dei bambini e regalare loro un sorriso. "Da sempre - ha spiegato Pierpaolo Clementoni, direttore Ricerca Avanzata e Area Test dell'azienda, - la serenità e la gioia dei più piccoli sono al centro del nostro impegno quotidiano. Per questo abbiamo accolto con entusiasmo l'invito di Unicef a supportare la sua campagna, per alleviare le difficoltà di chi più di tutti ha bisogno di essere protetto e aiutato". "Per contribuire alla campagna Unicef 'Regalo sospeso' targato Clementoni - hanno detto Paola Guidi e Mirella Mazzarini, presidenti rispettivamente del Comitato provinciale di Ancona e di quello regionale della Marche - si può effettuare un'offerta minima di dieci euro. Le donazioni andranno a sostenere i programmi Unicef a favore dell'istruzione di bambini e bambine nei Paesi in via di sviluppo, mentre i kit verranno consegnati agli ospiti delle strutture aderenti all'iniziativa dai volontari del gruppo Younicef . Le eventuali eccedenze dei fondi raccolti verranno utilizzate per regalare kit didattici ai bambini nei Paesi dove opera Unicef". La prossima consegna speciale delle valigette 'Regalo sospeso' sarà effettuata il 22 dicembre prossimo all'Ospedale Agostino Gemelli di Roma. (ANSA).