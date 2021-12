Pallavolo: Mondiale per club;3-0 a Civitanova,vince Cruzeiro

La difesa del titolo iridato in Brasile sfuma sul più bello. Per la terza volta su quattro partecipazioni al Mondiale per Club il percorso della Lube Civitanova si arresta a pochi metri dal traguardo, in finale.

Fatale sul campo del 'Ginasio Divino Braga' di Betim lo scivolone in tre set (17-25, 22-25, 23-25) contro i padroni di casa del Sada Cruzeiro, che vincono il loro quarto Mondiale e riscattano le tre sconfitte del passato con i marchigiani: quella del 2019 in finale e le due subite nei gironi, sempre nell'edizione 2019 e nel 2017.

A pesare sulla sfdia di oggi sono i troppi errori biancorossi dai nove metri. A fine gara Gabi Garcia e Yant, 12 punti a testa, dividono il trono di top scorer con il cubano Lopez, ma la maggior precisione in attacco del Sada (53% contro il 49% biancorosso) e la gestione quasi impeccabile del muro-difesa (6 i block vincenti contro 1 solo di Civitanova) fanno la differenza.

"Purtroppo è andata male, loro hanno fatto una gran bella partita, mentre noi abbiamo commesso tanti, troppi errori, soprattutto in battuta - commenta a fine partita Robertlandy Simon per la Lube -. Abbiamo forzato perché con la palla in mano era molto difficile fermare il Cruzeiro, che ha giocato una bella partita e dalla sua ha avuto anche un po' di fortuna. Nel terzo set siamo arrivati vicinissimi alla rimonta, peccato non esserci riusciti". (ANSA).