Terremoto: Casellati vedere Visso fa male al cuore

(ANSA) - VISSONE, 10 DIC - "Vedere così queste realtà dopo tanti anni, francamente, fa male al cuore": a dirlo è la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, al termine della visita al centro storico di Visso, in provincia di Macerata, ancora in "zona rossa" per i danni subiti dai terremoti del 2016. "Sono qui - ha aggiunto Casellati - per verificare lo stato dei lavori. Oggi - ha sottolineato - i denari che potranno arrivare attraverso lo strumento del Pnrr possono agevolare anche la ricostruzione di questi centri che sono disabitati e questo speriamo che possa succedere al più presto". La presidente del Senato - accolta a Visso dal vicesindaco Patrizia Serfaustini, dal governatore delle Marche Francesco Acquaroli e dal commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini - ha posto l'accento anche sulla "difficoltà di reperire le materie prime, nonostante le agevolazioni che possono esserci con il bonus 110". "Quello che ho riscontrato - ha detto ancora Casellati - è la grande volontà da parte di tutti, a cominciare dai sindaci, di riportare questi centri alla vita, alle attività che facevano prima del sisma".

La presidente ha anche evidenziato il problema spopolamento: "I ritardi di una ricostruzione possono far perdere anche il senso di identità alle persone, ma oggi siamo comunque fiduciosi nell'accelerazione dei lavori". "Resta - ha aggiunto - una situazione molto complessa, speriamo che presto si possano rimarginare le ferite". "Il commissario straordinario sta lavorando bene e sta dando un impulso a tutte le attività", ha tenuto a dire Casellati, che ha concluso con un auspicio: "Speriamo di poter ritornare vedendo un centro popolato da quelle famiglie che lo animavano normalmente, ci auguriamo un ritorno alla normalità". (ANSA).