Disabilità: Latini, "sia ricchezza non limite,tanto da fare"

(ANSA) - ANCONA, 07 DIC - "Per le Marche e l'Assemblea legislativa è una giornata particolare ma tutta l'attività compiuta dal 1992, giorno di istituzione della giornata internazionale della disabilità e per la tutela delle persone disabili, molti progressi in termini di atti legislativi, interventi concreti per favorire la disabilità come un percorso e una ricchezza, non come una limitazione, sono stati fatti però molto ancora dobbiamo fare". Così il presidente del Consiglio regionale delle Marche, Dino Latini, in apertura della seduta aperta e dedicata alla "Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità". Dopo aver richiamato i consiglieri in aula a una maggiore attenzione, Latini ha rinunciato a proseguire il proprio intervento: "dobbiamo rispettare i tempi delle tante personalità che ringrazio e che partecipano alla Giornata internazionale dei diritti della persone con disabilità". Un ringraziamento particolare Latini lo ha rivolto alla consigliera regionale Anna Menghi per l'impegno nel settore e nella promozione della seduta consiliare tematica.

Durante la seduta, a cui partecipano anche tanti atleti paralimpici e personalità dell'associazionismo, interventi, tra gli altri, in collegamento video, della ministra per le disabilità Erika Stefani e del presidente del Comitato nazionale Paralimpico Luca Pancalli. (ANSA).