Covid: Marche, campagna informazione con esperti in gazebo

(ANSA) - ANCONA, 07 DIC - Una campagna d'informazione su tematiche legate al Covid-19, e in particolare sui vaccini, verrà avviata dalla Regione nel prossimo fine settimana nei vari capoluoghi con gazebo, ma anche un sito per fare domande e mail.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a margine della seduta del Consiglio regionale ad Ancona. L'obiettivo è "creare un rapporto tra cittadino ed esperti in grado di dare risposte scientifiche, trasparenti".

"Cerchiamo di 'tirare fuori' il dibattito di natura politica - ha spiegato - e di mettere le risposte in mano a persone che sono in grado di dare certezze, con la loro professionalità, e un sostegno a chi ha un dubbio una perplessità". (ANSA).