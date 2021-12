Droga: arrestato con 14 dosi eroina e cocaina in bocca

I poliziotti del Commissariato di Ps di Civitanova Marche hanno arrestato un cittadino tunisino, in Italia senza fissa dimora e non in regola con il permesso di soggiorno, trovato in possesso di 14 dosi tre eroina e cocaina che teneva nascoste in bocca. Il fatto è avvenuto durante i servizi svolti nelle vie centrali della città da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, secondo quanto previsto dall'ordinanza del questore dopo il Comitato Provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica a cura della Prefettura.

L'uomo, un 35enne, è stato notato dalla Polizia nei pressi del giardino Cluana: alla vista degli agenti ha tentato di allontanarsi per eludere i controlli e quando è stato avvicinato dalla pattuglia ha cominciato a correre, ma è stato bloccato dai poliziotti. Lo stupefacente nascosto in bocca non gli permetteva di deglutire, così è stato costretto a sputarlo a terra: nei 14 involucri c'erano 9 dosi di eroina e 5 di cocaina. Sequestrata anche una somma in contanti, ritenuta provento di spaccio. E' stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e trattenuto presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, che si terrà nella giornata di domani presso il Tribunale di Macerata. (ANSA).