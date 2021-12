Minacce, aggressione e morso cane, 5 denunce e Daspo Cc

Minacciato e picchiato, apparentemente senza alcun motivo, da cinque persone e morso dal loro cane pitbull, e poi colpita anche la fidanzata che tentava di soccorrerlo E' accaduto la sera del 26 novembre in piazza Mazzini a Falconara a un 42enne che lo ha raccontato in un post su Facebook. Stamattina, i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima (Ancona) hanno raggiunto i cinque responsabili dell'aggressione, denunciandoli per lesioni personali pluriaggravate e applicando loro il Daspo urbano - per 1 anno - da esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento nel centro urbano di Falconara Marittima, con divieto anche di stazionamento nelle vicinanze degli stessi.

A subire l'aggressione una coppia di falconaresi, un 42enne e la fidanzata di 47 che, per le percosse subìte: l'uomo ha riportato gravi lesioni multiple, frattura di uno zigomo e la rottura di due denti; mentre alla donna ha subito la lacerazione a un timpano. Sono stati circondati da un gruppo di persone: un 53enne, i suoi tre figli maschi di 31, 28 e 26 anni, e una donna di 44 anni, compagna del fratello mezzano, residenti a Falconara Marittima. Una discussione, secondo le prime informazioni, verosimilmente nata per futili motivi, ma che ha raggiunto l'apice nel giro di pochi minuti. "Senza alcun giustificato motivo sono stato minacciato picchiato da 5 persone e morso dal loro cane Pitbull", aveva scritto su Facebook il 42enne. Solo l'intervento dei Carabinieri aveva scongiurato peggiori conseguenze per la coppia. Ad incastrare i responsabili, le immagini carpite dal sistema di videosorveglianza comunale, comparate con alcuni rilievi fotografici. (ANSA).