Terremoto: Morani-Morgoni, credito imposta imprese in Manovra

"Il credito d'imposta per le imprese con sede nel cratere sismico sarà inserito nella manovra di bilancio". Lo annunciano Alessia Morani e Mario Morgoni, deputati del Pd, a proposito delle notizie che stanno circolando tra le associazioni di categoria marchigiane circa la mancata proroga del credito d'imposta.

"Sul tema - spiegano Morani e Morgoni - abbiamo contattato il sottosegretario agli Affari Europei Enzo Amendola che ci ha informato che il governo sta lavorando all'inserimento in legge di bilancio di una misura, anche a compensazione del 2021, a valere sul nuovo temporary framework della Commissione Europea del 18 novembre, per riconoscere alle imprese del cratere un credito d'imposta di valore pressoché uguale al precedente".

"Purtroppo - spiegano Morani e Morgoni, assicurando il "massimo impegno per garantire l'approvazione della norma" - il credito d'imposta sisma non era rinnovabile poiché sono passati troppi anni dall'evento calamitoso, per questo si sta ipotizzando una nuova misura". (ANSA).