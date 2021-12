Scherma: giovani talenti fioretto crescono nel Club Jesi

Giovani talenti del fioretto crescono all'ombra del Club Scherma Jesi, tra i club più medagliati al mondo. A raccogliere l'eredità delle olimpioniche Di Francisca, Vezzali e Trillini, e di Stefano Cerioni nuovo ct del fioretto azzurro, c'è un vivaio di talenti tra cui quello di Maria Elisa Fattori, oro al 57/o Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" di Riccione nella categoria Under 14, e quello del poliziotto 21enne Tommaso Marini vincitore dei Campionati Italiani Under 23, disputati a Cagliari dal 25 al 28 novembre.

Buoni i risultati conseguiti dal Club jesino nella stessa competizione, nel fioretto maschile con Marco Proietti e Leonardo Pieralisi che si sono piazzati al 12/o e 13/o posto, mentre nel fioretto femminile Matilde Calvanese ha conquistato la 10^ posizione. "Questi risultati - queste le parole del presidente del Club Scherma Jesi Maurizio Dellabella - sono il frutto di un duro lavoro di squadra, i ragazzi e tutto lo staff tecnico mettono l'anima ogni giorno; vincere una competizione nazionale è gratificante, ma la storia e il prestigio del Club ci spinge a fare sempre di più per mantenere il trend di successi". (ANSA).