Agricoltura: Castellucci nuovo presidente Confagricoltura Marche

Federico Castellucci, classe 1951, produttore di Verdicchio dei Castelli di Jesi e tra le più autorevoli personalità internazionali del mondo del vino, è il nuovo presidente di Confagricoltura Marche. È stato eletto per acclamazione dall'assemblea dei delegati che ha confermato alla vicepresidenza Emiliano Pompei.

Titolare dell'omonima azienda di famiglia a Montecarotto (Ancona), Federico Castellucci è attualmente presidente della Federazione Vitivinicola di Confagricoltura, dopo essere stato per 15 anni direttore generale di Federvini e per due mandati (10 anni) a capo dell'organismo intergovernativo Oiv (Organizzazione internazionale della vigna e del vino) a Parigi.

Quattro, per Castellucci, gli obiettivi strategici da perseguire nel suo nuovo mandato in Confagricoltura Marche: rafforzare i servizi agli associati, aziende agricole ed agroalimentari, per accompagnarle nelle nuove opportunità di investimento legate al Pnrr; maggiore sinergia tra le varie unioni provinciali; rappresentare al meglio le esigenze degli associati marchigiani in Confagricoltura nazionale; confronto costante con la Regione Marche. In assemblea, l'elezione è stata salutata dal governatore regionale Francesco Acquaroli, che ha auspicato la valorizzazione del ruolo dell'agricoltore quale imprenditore del territorio, motore di sviluppo, ricchezza ed occupazione. (ANSA).