Covid: Marche, +3 ricoveri in 24h, 2 morti tra cui 50enne

(ANSA) - ANCONA, 01 DIC - Cresce ancora il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: nell'ultima giornata hanno raggiunto i 113 (+3) di cui 26 in Terapia intensiva (+2), 27 in Semintensiva (-1) e 60 in reparti non intensivi (+2); dieci persone dimesse. Lo comunica il Servizio Sanità della regione.

Nelle ultime 24ore due decessi correlati alla pandemia che fanno salire il totale a 3.154: sono morti un 50enne di Monterubbiano e un 71enne di Montefortino, entrambi della provincia di Fermo.

Sono 475 i positivi in un giorno con l'incidenza su 100mila abitanti che arriva a 195,28.

Gli ospiti di strutture territoriali sono 96 e 14 sono in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi sale a 5.108 (+58) e le quarantene a 9.550 (+241) mentre i guariti/dimessi raggiungono i 116.072 (+415) (ANSA).