Giornalisti: a Jesi muore Paola Ponzetti per malore improvviso

(ANSA) - JESI, 24 NOV - Si è spenta a Jesi, all'età di 57 anni, Paola Ponzetti, giornalista e titolare dell'agenzia di comunicazione "Punto e virgola". Un malore l'ha colta all'improvviso e per lei non c'è stato nulla da fare; a trovarla in casa, ormai esanime, il fratello. Freelance ed iscritta all'ordine dei giornalisti delle Marche dal 1989, Paola Ponzetti si occupava di grafica, pubblicità, uffici stampa ed editoria ma aveva anche collaborato con il periodico Jesi e la sua Valle la cui redazione e il Gruppo editoriale Informazione, la ricordano oggi con affetto e dolore. L'ultimo addio domani, giovedì 25 novembre, nella chiesa di San Giuseppe alle ore 15,. (ANSA).