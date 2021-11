Covid: Marche, 5 morti in 24ore ma -1 ricoverato (90)

(ANSA) - ANCONA, 23 NOV - Si allunga l'elenco di vittime della pandemia nelle Marche (+5 in un giorno) che raggiuge quota 3.142 ma nell'ultima giornata è diminuito il numero di ricoverati (90; -1). Lo evidenzia l'aggiornamento del Servizio Sanità della Regione. Sono deceduti un 74enne di Loreto, un 86enne di Falconara e un 88enne di Arcevia, nell'Anconetano, una 86enne di Macerata, tutti con patologie pregresse, e un 89enne di Pesaro che invece non presentava altre malattie. In 24ore registrati 264 casi di positività con l'incidenza su 100mila abitanti che sale da 132,47 a 135,01.

Attualmente i ricoveri in Terapia intensiva sono 22 (-1), in Semintensiva 23 (-3) e nei reparti non intensivi 45 (+2) e ci sono stati nove dimessi nell'ultima giornata. Gli ospiti di strutture territoriali sono 91 e 11 le persone in osservazione nei pronto soccorso. I positivi salgono a 3.937 (+153), le quarantene per contatto contagiati a 7.960 (+141) e i guariti/dimessi sono 113.962 (+105).

Dei 264 positivi 90 sono in provincia di Ancona, 60 a Ascoli Piceno, 50 a Fermo, 34 a Pesaro Urbino, 20 a Macerata; 10 da fuori regione. Le persone con sintomi sono 62; i casi comprendono 58 contatti stretti di positivi, 71 contatti domestici, 17 in ambiente di scuola/formazione, 4 sul lavoro, 2 in ambiente di vita/socialità, uno ciascuno in setting assistenziale e sanitario. Il picco di contagi, diffuse in tutte le fasce d'età, sono tra le persone tra i 45 e 59 anni (67) e tra i 24-44 anni (66). I tamponi eseguiti sono 6.526 di cui 3.878 nel percorso diagnostico (6,8% positivi) e 2.648 nel percorso guariti, oltre a 2.238 test antigenici (184 positivi).

