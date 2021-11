Terremoto: Arquata, portale web a sostegno attività 'cratere'

Un portale web destinato al sostegno delle attività commerciali, agricole, artigianali e turistiche dell'area colpita dal terremoto del 2016. L'iniziativa, completamente finanziata dalla Fondazione torinese La Stampa - Specchio dei tempi, è stata presentata oggi ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) nel Centro di aggregazione degli Alpini nell'area Sae Borgo 2 che ospita i terremotati.

L'obiettivo è veicolare attraverso i media del Gruppo Editoriale Gedi le offerte commerciali e turistiche del territorio. Il portale, attivo all'indirizzo www.arquatariparte.it, ospita 32 diverse attività, potenzialmente di interesse per i turisti e per gli amanti della gastronomia. Il lancio pubblicitario del portale avverrà già nelle prossime due settimane, ma godrà di un adeguato potenziamento nei periodi precedenti Natale, Pasqua e le vacanze estive. Verranno utilizzate sia le edizioni cartacee sia quelle online e verranno coinvolte anche le radio del Gruppo. A questa fase contribuirà anche la Fondazione Specchio d'Italia, il nuovo brand di intervento nazionale di Specchio dei tempi. Per la realizzazione tecnica del portale Specchio dei tempi ha scelto a Yuma Comunicazione di Ascoli Piceno.

La Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi, presente ad Arquata già due giorni dopo il sisma del 24 agosto 2016, lanciò immediatamente una sottoscrizione alla quale hanno partecipato ad oggi con donazioni 12mila persone, consentendo di raccogliere oltre 3,6 milioni di euro, subito investiti sul territorio per la ricostruzione della scuola, inaugurata a settembre 2017, e della palestra, pronta un anno dopo. Specchio dei tempi è rimasto ad Arquata anche negli anni successivi distribuendo risorse per la ripresa di una quindicina di piccole attività commerciali, supportando progetti della scuola "Specchio dei tempi", donando un bonus da 2000 euro a tutti i nuovi nati.

Altri progetti sono in cantiere per il 2022. (ANSA).