Comuni: Civitanova; centrodestra, basi per intesa e coesione

"Proficuo incontro tra i partiti del centrodestra a Civitanova". Lo fanno sapere FI, FdI, Lega e Udc, "intorno al sindaco, Fabrizio Ciarapica, presenti i rappresentanti locali e provinciali di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Udc".

Sono state "gettate le basi per l'intesa e la coesione del centrodestra, punto di partenza per il fondamentale allargamento a tutte le forze moderate, al civismo, al mondo associativo, dei professionisti, del volontariato e a tutte le migliori intelligenze che animano la città".

"L'ambizione - scrivono i partiti del centrodestra - è quella di lavorare per la Civitanova futura per farla crescere ancora di più dal punto di vista economico, turistico, commerciale e culturale. Un centrodestra sereno, determinato e aperto, orgoglioso dei risultati sinora ottenuti e pronto a guardare con fiducia e ottimismo alle nuove sfide che attendono la città Nei prossimi giorni - annunciano - inizierà una campagna di ascolto nei quartieri". (ANSA).