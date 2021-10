Vaccini: al posto di camper itinerante, open day a Fabriano

(ANSA) - FABRIANO, 26 OTT - Un open day a Fabriano (Ancona), al posto del camper vaccinale itinerante. La direzione di Area Vasta 2, infatti, ha accolto la richiesta del sindaco Gabriele Santarelli. L'appuntamento è fissato per sabato 30 ottobre, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19 al Centro vaccinale sito nei locali ex Agenzia delle Entrate, nel centro commerciale "Il Gentile", quartiere Santa Maria.

"Il direttore Guidi - conferma il sindaco - ha accolto la mia proposta di annullare la data del camper vaccinale prevista per il 26 ottobre sostituendola con l'organizzazione di un open day.

Questo consente di potersi vaccinare senza prenotazione e senza dover subire i disagi della vaccinazione che, con il camper, avviene all'esterno". Restano confermati gli altri appuntamenti con il camper vaccinale: domani, mercoledì 27 a Serra San Quirico, giovedì 28 a Sassoferrato e venerdì a Genga. Per quanto riguardano le percentuali di vaccinazione, Area Vasta 2 ha prodotto un conteggio aggiornato a pochi giorni fa.

A Fabriano il 79,4% della popolazione ha effettuato almeno una dose. Il 90% degli over 60 è vaccinato, l'83% degli over 40 ha effettuato almeno una dose. Nella fascia 12-59 anni il 73,6% ha avuto almeno la prima somministrazione. Per quanto riguarda i non vaccinati, ad oggi ce ne sono almeno 5.744 persone (bambini compresi), di questi un migliaio hanno più di 60 anni. (ANSA).