Covid: Marche, 4 morti in 24ore, ricoveri salgono a 58 (+3)

Quattro morti correlate alla pandemia Covid-19 nelle Marche nelle ultime 24ore e il totale regionale di vittime cresce a 3.099: si tratta di una 78enne di Maiolati Spontini, una 81enne di Rosora e un 85enne di Castelplanio, tutti della provincia di Ancona; una 87enne di Campofilone nel Fermano. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. I ricoveri sono saliti a 58 (+3) e i casi di positività 45 con un'incidenza in lieve rialzo rispetto a ieri (41,56 contro 41,02).

Sul fronte ospedaliero si sono registrati due pazienti in più in terapia intensiva (14) e uno in più nei reparti non intensivi (30) mentre la situazione è invariata in Semintensiva (14); nessuno è stato dimesso nell'ultimo giorno. Gli ospiti di strutture territoriali sono 40 e sei le persone in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi (ricoverati più isolati a domicilio) scende a 1.974 (-60) e le quarantene per contatto con positivi a 3.195 (-220) mentre i guariti/dimessi si attestano a 110.496 (+105).

Il numero più alto di contagiati in un giorno si è rilevato in provincia di Ancona (25), seguita da Macerata (9), Fermo (5) e Pesaro Urbino (2); quattro i casi da fuori regione. Tra i 45 nuovi positivi ce ne sono 12 che accusano sintomi; i casi comprendono dieci contatti stretti di positivi, 14 contatti domestici, uno in ambiente di vita/socialità, due in setting assistenziale, uno in setting sanitario e sono in corso approfondimenti epidemiologici per altri tre casi. Basso il numero di tamponi (1.244 tra cui 558 nel percorso diagnostico con l'8,1% di positivi e 686 nel percorso guariti), a cui aggiungere 210 test antigenici (nessun caso di positività).

