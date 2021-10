Terremoto: Fond.Merloni e Censis collaborano con Cabina

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 19 OTT - Censis e Fondazione Merloni di Fabriano (Ancona) collaboreranno con la Cabina di Coordinamento Integrata Post Sisma, chiamata a gestire parte del Pnrr complementare e a erogare risorse per circa 700 milioni di euro finalizzati al rilancio economico e sociale dei Comuni colpiti dai terremoti del 2009 e 2016. L'idea è quella di costruire una "Piattaforma strategico-decisionale", informa una nota della Fondazione, con il compito di animare il territorio; raccogliere progetti di sviluppo; riorganizzare tali progetti, scomponendoli e ricomponendoli, secondo strategie più ampie di sviluppo territoriale; suggerire (al soggetto erogatore) procedure di erogazione più razionali, omogenee, condivise e facilmente rendicontabili. Si è deciso di organizzare una serie di seminari online che rappresentano l'avvio di un percorso, di raccolta e riorganizzazione di progetti. Il prossimo è in programma domani, 20 ottobre, alle 11:30 collegandosi al seguente indirizzo per la diretta via web: https://www.youtube.com/watch?v=mr_dz_XlYlU. Il seminario è dedicato ai temi di Agricoltura, energia e rilancio del territorio. A discuterne, Fabio Melilli presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati; Giuseppe Peleggi, direttore Innovazioni Tecnologiche Coldiretti; Carlo Tamburi, direttore Enel Italia; Giuseppe De Rita, presidente Censis. Modera Gian Mario Spacca, vicepresidente della Fondazione Merloni. (ANSA).