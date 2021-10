Marche a Vinitaly special edition, presto 'legge enoturismo'

Le "Marche meta di enoturismo esperienziale" al Vinitaly Special Edition di Verona. Il vicepresidente della Regione e assessore all'Agricoltura, Mirco Carloni, ha anticipato, alla platea intervenuta ieri, l'imminente approvazione della legge regionale sull'enoturismo.

"Per la prima volta le Marche avranno una normativa dedicata al settore enoturistico - ha detto - Le nostre 11 mila aziende vitivinicole diventeranno luogo di accoglienza".

"Nei nostri progetti - ha aggiunto Carloni - c'è anche quello di realizzare un movimento del vino legato alle strade del vino.

Stiamo concretizzando una grande operazione di marketing territoriale che valorizzi le potenzialità agroindustriali ma, soprattutto, vitivinicole che le Marche vantano, trasformandole in una meta turistica vocata al vino e al turismo esperienziale". Il vicepresidente ha poi ricordato i "significativi investimenti realizzati, come i 3 milioni di euro per la promozione dei vini delle aziende marchigiane nei paesi extraeuropei (Ocm vino). Abbiamo sostenuto - ha detto ancora - l'iniziativa 'Dalla vigna alla tavola' che ha visto la partecipazione di 300 cantine nella creazione di eventi sul territorio marchigiano che hanno dato vita, anche qui, per la prima volta, a una grande connessione tra i settori della ristorazione e della produzione dei vini". Le Marche hanno partecipato al Vinitaly Special Edition con i Consorzi di tutela e 12 aziende vitivinicole. (ANSA).