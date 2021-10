Green pass: Ancona, piccolo sit-in Zipa porto,nessun blocco

(ANSA) - ANCONA, 18 OTT - Un gruppo di ventina di persone 'no Green pass' ha improvvisato stamattina un sit-in nella zona Zipa del porto di Ancona, vicino alla rotatoria di via Mattei, senza però che vi sia attualmente alcun blocco della circolazione. Lo scalo di Ancona, così come durante la ben più corposa manifestazione di venerdì scorso, è stato sempre operativo e non ha registrato rallentamenti dei traffici.

Nessun presidio in atto invece davanti a Fincantieri di Ancona dove il 15 ottobre scorso, una cinquantina tra operai di ditte in subappalto all'interno del maxi cantiere navale e dipendenti diretti, erano rimasti fuori, senza entrare al lavoro, perché contrari alla "certificazione verde". (ANSA).