Musica: con pianista Lupo e Form le Muse a capienza piena

(ANSA) - ANCONA, 10 OTT - Sarà un concerto del pianista Benedetto Lupo e della Form (Orchestra Filarmonica Marchigiana); diretta da Alessandro Bonato in programma venerdì 15 ottobre, alle 20:30 il primo evento a capienza piena al Teatro delle Muse ad Ancona. Si tratta del secondo appuntamento della Centesima Stagione Concerti degli Amici della Musica 'Guido Michelli'.

L'ultimo concerto organizzato dall'associazione al Teatro delle Muse, ricorda una nota, fu il concerto di Natale del 2019: "è con particolare emozione che quindi si ritorna in questo teatro, a capienza piena, a sancire un inizio di ritrovata normalità, con un concerto importante, all'altezza della situazione, due capolavori e un solista eccezionale". Il pianista Benedetto Lupo, uno dei più ammirati concertisti e didatti italiani, interpreterà il Secondo Concerto per pianoforte e orchestra op.

83 di Johannes Brahms. La Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta dal giovane e talentuoso Alessandro Bonato, presenterà invece un'altra composizione molto amata, la Sinfonia n. 35, K. 385 'Haffner', scritta da Wolfgang Amadeus Mozart appena 26enne, la stessa età del direttore. La serata si inserisce e chiude un più ampio progetto dedicato all'esecuzione dei grandi concerti romantici per pianoforte e orchestra, che gli Amici della Musica di Ancona hanno organizzato insieme alla rete regionale Marche Concerti e alla Form. Si tratta della prima volta ad Ancona per Benedetto Lupo, il primo italiano vincitore del prestigioso concorso internazionale Van Cliburn, pianista dal vasto repertorio, che ha collaborato con le più importanti orchestre americane ed europee e che ha all'attivo numerose registrazioni e incisioni per Tel Dec, Bmg, Vai, Nuova Era, nonché l'integrale delle composizioni per pianoforte e orchestra di Schumann per la Arts. Ai concerti con orchestra, Benedetto Lupo affianca l'attività cameristica e didattica.

Titolare della cattedra di pianoforte nei corsi di perfezionamento dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, della quale, dal dicembre 2015, è Accademico effettivo, tiene anche prestigiose masterclass. (ANSA).