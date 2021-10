'Verdicchio d'oro' a Cinelli Colombini, Oliviero, Soverchia

(ANSA) - ANCONA, 07 OTT - Andrà a Donatella Cinelli Colombini, presidente nazionale "Le donne del Vino", a Maurizio Oliviero, rettore dell'Università di Perugia, a Giancarlo Soverchia, agronomo ed enologo lo storico Premio Nazionale "Verdicchio d'oro", giunto alla sua 56/a edizione, in programma a Staffolo (Ancona) il 9 e 10 ottobre. Riservato a coloro che si sono distinti nella promozione e valorizzazione della cultura enogastronomica dell'Italia, il riconoscimento è 'organizzato dal Comune di Staffolo con la collaborazione dell'Accademia italiana della cucina e con l'Accademia dei Georgofili, una delle più antiche del settore agroalimentare (fondata nel 1753) , sezione centro-est e il patrocinio anche del Consiglio regionale delle Marche. Nel presentare l'appuntamento il presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini ha posto l'accento sull'importanza della manifestazione "che valorizza un prodotto della nostra terra contribuendo a far conoscere le Marche nel mondo". A selezionare i vincitori una giuria composta dal sindaco di Staffolo, Sauro Ragni, dal delegato regionale dell'Accademia italiana della cucina, Sandro Marani, e dal presidente della sezione centro-est dell'Accademia dei georgofili, Natale Frega. Il Verdicchio di Staffolo è stato il primo prodotto delle Marche ad essere promosso in collegamento con il suo territorio negli anni del dopoguerra: "prima c'erano tanti piccoli produttori che vendevano vino sfuso - ha ricordato il sindaco Ragni -. Con il tempo ci siamo evoluti, e siamo orgogliosi di aver tagliato il traguardo della 56esima edizione in un crescendo di risultati e apprezzamenti".

Natale Frega, nominato dal Consiglio comunale di Staffolo "cittadino onorario", ha ribadito il supporto alla manifestazione, sottolineando la salubrità e il valoro nutritivo del vino. In programma il convegno "L'uomo e il vino", domenica 10 ottobre, alle ore 10, alla Collegiata San Francesco, con gli interventi dei vincitori, sabato 9 appuntamento al Museo Enoteca comunale di Staffolo con "Wine & Fashion" e il tenore David Mazzoni. Sono intervenuti anche Michele Maccione, per l' Accademia Italiana della cucina, e l'assessore comunale alla Cultura e Turismo, Lucia Toccafondo. (ANSA).