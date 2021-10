Calcio: per Ancona Matelica complimenti presidente Lega Pro

(ANSA) - ANCONA, 02 OTT - Nelle scorse ore il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha inviato una mail alla dg dell'Ancona Matelica Roberta Nocelli "per elogiarla del grande lavoro portato avanti da lei stessa e da tutta la società biancorossa in questi mesi". Lo rende noto un comunicato. "Il presidente - si legge ancora - aveva invitato Nocelli a rendere pubblico l'encomio, ma l'appassionata dg aveva preferito lasciare scegliere il modo migliore di farlo allo stesso Ghirelli, che ha disposto di inviarla alla stampa". "Carissima Roberta - le parole di Ghirelli - oggi leggo un articolo e mi sento felice. Ieri sera ero ad Avellino per l'incontro con il Catanzaro e ho provato una grande gioia per il pubblico, lo stadio completamente 'pieno' rispetto alle attuali normative per il rispetto della salute. State lavorando magnificamente tu, il presidente Canil, i dirigenti, i dipendenti dell'Ancona Matelica. Avete costruito in poco tempo un progetto sportivo di grande valore e di futuro positivo. Qualcuno su Facebook, in verità solo pochissimi, mi scrivono per dirmi che non si dovesse fare la fusione per andare a giocare ad Ancona. Rispetto tutte le opinioni, ma mi permetto di dissentire: avete avuto grande lungimiranza, innestando l'esperienza del Matelica nella città capoluogo di regione. Così facendo avete dato sostenibilità sportiva ad un progetto già sostenibile economicamente. Presto verrò da voi accogliendo l'invito che mi avete fatto. Un grande abbraccio, prosegui così, cara Roberta, sei un esempio per tutti. Sei un dirigente che raccoglie risultati perché riesce a combinare passione, professionalità e sacrificio. E aggiungo, non disdegni di 'sporcarti le mani' se serve allo stadio, ti ho vista ed ammirata". (ANSA).