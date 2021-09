Terremoto: sindaco Camerino, mancano siti per smaltire macerie

(ANSA) - CAMERINO, 28 SET - "Se non si risolve il problema dello smaltimento delle macerie, la ricostruzione post sisma muore sul nascere": a dirlo all'ANSA è il sindaco di Camerino, Sandro Sborgia. "La mancanza di siti ove smaltire le macerie delle demolizioni è nota da mesi, ma purtroppo non è stata individuata alcuna soluzione e ci sono imprese che, seppur autorizzate a demolire, sono ferme perché non sanno dove trasportare i detriti", spiega Sborgia. "Proprio questa mattina - aggiunge - una ditta mi ha comunicato che deve eseguire 4 demolizioni e quindi altrettante ricostruzioni, ma al momento non può procedere alle opere. La Regione e la Provincia devono darci una mano a risolvere questa situazione". "Nelle ultime settimane - racconta ancora il sindaco - ci sono state imprese che hanno portato le macerie fino a Porto San Giorgio, ma anche lì mi è stato comunicato che i siti di stoccaggio sono ormai saturi". "Una soluzione tampone - propone Sborgia - potrebbe essere quella di individuare delle aree dove traferire il prodotto finito della trasformazione delle stesse macerie, che in molto siti di stoccaggio diventa a sua volta ostacolo per l'arrivo di nuovi detriti". "A tutto questo - conclude - si aggiunte un'altra possibile grana: il prossimo 31 dicembre scade il decreto legge con il quale si è data proroga, fino a oggi, alla possibilità di accumulare una percentuale in più di macerie rispetto al consentito. Anche in questo caso - sottolinea il sindaco - si dia in tempo una ulteriore proroga". (ANSA).