Covid: Marche, 79 casi e giù incidenza a 34,03, -3 ricoveri (76)

Prosegue il calo dell'incidenza dei contagi su 100mila abitanti delle Marche: nell'ultima giornata si è attestata a 34,03 (era 38,56) 79 i positivi rilevati. Il Servizio Sanità della Regione dà conto anche di una diminuzione di ricoverati (76; -3) e di assenza di decessi nelle ultime 24ore con il totale delle vittime che resta 3.072.

E' la provincia di Macerata quella con più casi in un giorno (36); seguono le province di Ancona (17), Pesaro Urbino (12), Fermo (6) e Ascoli Piceno (2); sei i contagiati provenienti da fuori regione. Tra i 79 casi 16 persone con sintomi; ci sono anche contatti stretti di positivi (19), contatti domestici (24), in ambiente di scuola formazione (3), in setting lavorativo (2), in ambiente di vita o socialità (1) e in setting assistenziale (1); per 11 casi in corso approfondimenti epidemiologici. I tamponi nell'ultima giornata sono stati 3.420 - 2.089 nel percorso diagnostico (3.8% positività) e 1.331 nel percorso guariti - oltre a 1.243 test antigenici (12 positivi).

Invariato il numero di ricoveri in terapia intensiva (21) e semintensiva (20), tre in meno nei reparti non intensivi (35).

Sono 46 gli ospiti di strutture territoriali mentre i pronto soccorso tornano 'Covid-free'. Il totale dei positivi aumenta a 2.662 (+17) di cui 2.586 in isolamento domiciliare. Le quarantene scendono sotto 4mila (3.972; -35) e i guariti/dimessi salgono a 107.883 (+65). (ANSA).