Terremoto: torna agibile palazzina a San Severino Marche

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE, 25 SET - Un'intera palazzina, un condominio di 8 appartamenti, torna agibile in via della Libertà a San Severino Marche (Macerata) dopo le scosse di terremoto dell'ottobre 2016. A seguito della dichiarazione di ultimazione dei lavori di riparazione del danno con rafforzamento localizzato della struttura presentata dal tecnico incaricato, il sindaco ha revocato l'ordinanza con la quale, a suo tempo, aveva dichiarato lo stabile non utilizzabile. Per la ricostruzione dell'edificio l'Usr della Regione Marche ha concesso ai proprietari un contributo pubblico di 240mila euro. (ANSA).