Covid: Marche, 102 casi in 24h,incidenza cala ancora (44,82)

Cala ancora l'incidenza cumulativa di casi Covid-19 su 100mila abitanti nelle Marche: nell'ultima giornata, in cui sono stati rilevati 102 nuovi positivi, si è attestata a 44,82. Il Servizio Sanità fa sapere inoltre che i ricoverati sono 79 (+1) e che è stato registrato un decesso correlato alla pandemia - una donna di 82 anni, di Porto Recanati (Macerata), alle prese anche con patologie pregresse - che fa salire il totale a 3.068.

E' Macerata la provincia in cui sono rivelati più contagi nelle ultime 24ore (33); seguono Ancona (20), Fermo (17), Pesaro Urbino (15), Ascoli Piceno (8); 9 i casi da fuori regione. Tra questi 19 persone con sintomi; ci sono 24 contatti domestici di positivi, 31 contatti stretti, due in setting lavorativo, tre in ambiente di vita o socialità, uno in setting assistenziale e un altro in setting sanitario. I tamponi eseguiti sono 3.194, di cui 1.711 nel percorso di screening (6% positivi) e 1.483 nel percorso guariti; si sommano 799 test antigenici (10 positivi).

Negli ospedali ci sono 21 persone in terapia intensiva (+1), 21 in semintensiva (+2) e 37 in reparti non intensivi (-2), quattro i dimessi. Gli ospiti di strutture residenziali sono 43 e tre in osservazione nei pronto soccorso. Il totale di positivi (isolati più ricoverati) cala a 2.651 (-35), le quarantene sono 3.644 (+99) e i guariti/dimessi raggiungono quota 107.598 (+136). (ANSA).