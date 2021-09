Vaccini: Gelmini, 'battaglia non vinta, 80% garanzia salute'

"E' una battaglia quella dei vaccini che non è ancora vinta anche questa settimana il Governo ha assunto decisioni nella direzione di estendere l'utilizzo del Green Pass per raggiungere quell'80% di vaccinazioni che sono garanzia di salute ma anche di ripresa economica". Così in un videomessaggio inviato alla Cna Marche in occasione dell'Assemblea elettiva che si sta svolgendo ad Ancona, la ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini che avrebbe dovuto parteciparvi ma è stata trattenuta a Roma da impegni istituzionali.

Gelmini ha condiviso punti della relazione del presidente uscente di Cna Marche Gino Sabatini, in particolare il "richiamo a due sfide fondamentali: da un lato il piano vaccinale e dall'altro l'utilizzo accorto delle risorse del Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Credo che di fronte ai numeri delle vaccinazioni, anche nella regione Marche, sia doveroso un ringraziamento agli operatori sanitari e volontari alla protezione civile, a tutta quella squadra di persone di servitori dello Stato che hanno reso possibile un obiettivo fondamentale". (ANSA).