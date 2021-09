A Pesaro inaugurati Europei Ginnastica Aerobica

Inaugurata a Pesaro la 22/a edizione dei Campionati Europei di Aerobica che si svolgeranno da oggi fino al 19 settembre, alla VitriFrigo Arena. Più di 300 migliori giovani e big dell'aerobica continentale (161 ginnasti senior e 164 junior), in rappresentanza di 20 federazioni, si daranno battaglia per i titoli in palio delle varie categorie durante quella che è stata definita "un'edizione speciale: per la prima volta dopo il blocco dovuto alla pandemia, si torna a gareggiare sostenuti dalla fondamentale presenza di pubblico. Ma anche perché chiude, virtualmente, una ricchissima stagione estiva di sport internazionale". "Siamo onorati di poter accogliere a Pesaro questa speciale edizione. Viva la ginnastica artistica, viva lo sport", ha detto Mila Della Dora, assessore alla Coesione e al Benessere e presidente del Comitato organizzatore. Protagoniste della cerimonia di apertura le Farfalle azzurre, bronzo a Tokyo 2021, che si sono esibite. I saluti anche di Gherardo Tecchi, presidente Federazione Ginnastica Italiana e Farid Gaibov, presidente European Gymnastic.

Le competizioni proseguiranno alla VitriFrigo Arena dal 23 al 26 settembre con l'European Age Group di Ginnastica Acrobatica e dal 29 settembre al 3 ottobre con il Campionato Europeo di Ginnastica Acrobatica. (ANSA).