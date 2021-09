Covid: Marche, 117 casi in 24h, nuovo calo incidenza a 52,81

Cala ancora l'incidenza giornaliera su 100mila abitanti di nuovi positivi nelle Marche: ne sono stati rilevati 117 e l'incidenza si attesta a 52,81 (ieri 58,98); 28 i nuovi contagi in provincia di Macerata, 19 nel Fermano, 18 ciascuna nelle province di Ancona e Ascoli Piceno, 13 a Pesaro Urbino e 21 da fuori regione. Lo fa sapere il Servizio Sanità nelle Marche. I ricoveri fanno segnare un -2 (81) e si registra un nuovo decesso (una 71enne di Colmurano nel Maceratese morta a Fermo) con il totale che sale a 3.062.

Stabile il numero degenti in terapia intensiva (27), -3 in semintensiva (19) e +1 nei reparti non intensivi (35); tre le persone dimesse. Le strutture territoriali ospitano 43 persone e dieci sono in osservazione nei pronto soccorso. In diminuzione il numero totale di positivi (ricoveri più isolamenti) a 2.952 (-126) di cui 2.910 in isolamento domiciliare (-85), di quarantene per contatto con positivi (3.953; -93). I guariti/dimessi raggiungono quota 106.707 (+203).

Tra i nuovi contagiati 21 persone con sintomi; i casi comprendono 28 contatti stretti di positivi, 36 contatti domestici, tre in setting lavorativo e due in ambiente di vita o socialità; su 25 casi in corso approfondimenti epidemiologici.

In tutto eseguiti 3.139 tamponi: 1.814 nel percorso diagnostico di screening (6,4% di positivi); a questi si aggiungono 972 test antigenici (26 casi rilevati). (ANSA).