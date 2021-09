Scuola: Trenitalia, 25mila posti su regionali Marche

"Oltre 25 mila posti da oggi a disposizione degli studenti delle Marche sui treni regionali, in orario utile agli spostamenti scolastici, che consentono di accogliere adeguatamente i flussi di passeggeri, nel rispetto del vincolo dell'80% di occupazione dei posti totali omologati (seduti e in piedi), fissato dalle normative vigenti". Per far fronte all'incremento di studenti, Trenitalia (Gruppo FS Italiane), ha aumentato l'offerta dei posti disponibili nelle Marche, adeguando dove necessario la composizione dei treni: "nelle Marche sono quasi mille i posti offerti in più".

Nelle settimane precedenti il riavvio scolastico 2021, riferisce l'azienda, "le vendite di abbonamenti regionali mostrano in Marche un trend di crescita del 9% rispetto all'analogo periodo del 2020. L'aumento dell'offerta si è rivelato adeguato, visto che non si sono registrati casi di sovraffollamento. Con i quasi 4 mila passeggeri registrati sui treni del mattino, l'apertura delle scuole nelle Marche fa registrare un aumento dei trasportati del 23% rispetto a mercoledì scorso".

"Rafforzato - fa sapere ancora Trenitalia - il presidio di assistenza alla clientela nelle fasce orarie di entrata/uscita da scuola, in particolare nelle linee Ancona- Ascoli Piceno e Civitanova - Albacina. I flussi di mobilità vengono monitorati in tempo reale, in modo - conclude - da poter intervenire tempestivamente su eventuali picchi di affluenza tramite servizi aggiuntivi (treno o bus sostitutivo), predisposti nelle principali località". (ANSA).