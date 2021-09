Vaccini: Marche, ciclo completo 46,6% età tra 12 e 19 anni

(ANSA) - ANCONA, 14 SET - Sale al 46,6% (68,8% prima dose) la percentuale dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni che hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid nelle Marche.

Lo comunica l'Ufficio scolastico regionale. Più alto il numero di coloro che hanno avuto la seconda dose di vaccino tra i giovani nella fascia 16-19 anni (60%; 76,4% con la prima dose); mentre in quella 12-15 il 33,4% (61,4% prima dose). In tutto 51.340 ragazzi hanno completato il ciclo vaccinale e 75.802 hanno avuto solo la prima dose finora. I non ancora vaccinati sono 34.306 (31,2%).

A livello provinciale il record di seconde dosi nei ragazzi di fascia d'età 12-19 anni spetta ad Ascoli Piceno (54,4%); seguono Ancona (53%), Fermo (50,3%), Pesaro Urbino (41,8%) e Macerata (35,5%). (ANSA).