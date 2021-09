Covid: Marche, 84 ricoverati (+1), 2 decessi in un 24ore

Continua a rimanere sostanzialmente stabile il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche (84; +1) mentre nell'ultima giornata si sono verificati due decessi - un 91enne di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e un 92enne di Jesi(Ancona) che erano ospiti della Residenza Valdaso - che fanno salire il totale a 3.058. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Sono 16 i positivi rilevati nelle ultime 24ore in base a un numero di tamponi eseguiti, più basso come di consueto di domenica: in tutto 986 tra percorso screening (558; 2,9% di positività) e guariti (428) a cui sommare 347 test antigenici (13 positivi rilevati).

Negli ospedali due pazienti in più in terapia intensiva (26) e tre in meno in semintensiva (21) mentre nei reparti non intensivi sono assistite 37 persone (+2); tre i dimessi. Il totale dei positivi (ricoverati più positivi) cala a 3.203 (-24) e le quarantene per contatto con contagiati a 4.040 (-163). I guariti/dimessi ora sono 106.092). Sono 46 gli ospiti di strutture territoriali e 11 gli assistiti nei pronto soccorso.

Dei 16 positivi otto riguardano la provincia di Ancona, tre ciascuna le province di Macerata e Pesaro Urbino, una il Fermano; un contagiato proveniente da fuori regione. Quattro le persone con sintomi; i casi comprendono cinque contatti stretti di positivi e tre sono in fase di approfondimento. (ANSA).