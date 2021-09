Calcio: americana North Sixth Group acquista quota Ascoli

(ANSA) - ANCONA, 02 SET - L'americana North Sixth Group ha annunciato di aver acquisito una partecipazione nella società di calcio professionistico Ascoli Calcio 1898 in partnership con Massimo Pulcinelli e Bricofer spa, rivenditore italiano nel settore dei casalinghi e del bricolage. La North Sixth Group avrà un ruolo strategico nelle relazioni internazionali e opererà in sinergia con Pulcinelli e con il CdA all'interno del Consiglio di Amministrazione. "È un onore possedere e gestire un club nato quasi 125 anni fa, che vanta la tradizione, la storia e un tifo così importante dell'Ascoli - ha dichiarato Matt Rizzetta, chairman della North Sixth Group -. Ringraziamo la famiglia Pulcinelli, che ha lavorato instancabilmente e ha fatto numerosi sacrifici nel corso di un periodo economico difficile per mettere l'Ascoli in una condizione di crescita futura. Non vediamo l'ora di collaborare con Massimo e la sua famiglia per costruire un futuro speciale per i tifosi del Picchio". Si uniscono alla North Sixth Group, come proprietari, una molteplicità d'investitori istituzionali e strategici, tra cui l'ex ceo di Univision Vince Sadusky, il campione della National Football League e imprenditore Ndamukong Suh, KM Sports Ventures, un fondo di investimenti nei settori sportivi con sede a Los Angeles fondato dal imprenditore di media Mike Pollack, e Wavemaker Partners, una società di venture capital con sede a Los Angeles e Singapore che ha raccolto oltre 650 milioni di dollari in fondi e società veicolo. "Abbiamo una connessione speciale e una visione globale condivisa con Matt e il suo team di North Sixth Group - ha affermato Massimo Pulcinelli, proprietario dell'Ascoli FC e ceo di Bricofer. "Abbiamo molti progetti entusiasmanti, poiché la nostra visione di portare l'Ascoli in Serie A continuerà negli anni a venire e comprende l'apertura di fan club, accademie giovanili e altri importanti investimenti". (ANSA).