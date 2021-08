Scoppio bombole gas e fiamme alte in palazzina Cerreto d'Esi

Almeno cinque forti boati, dovuti a scoppio di bombole di gas, e poi le fiamme altissime che hanno avvolto una casa a due piani non lontano dell'impianto semaforico della strada Muccese 256 a Cerreto D'Esi (Ancona) verso le 22. "Marito e moglie erano per fortuna fuori casa al momento dell'esplosione", riferisce il sindaco, David Grillini, presente sul posto. Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Fabriano, Ancona e Macerata.

Da una prima sommaria ricostruzione, verso le 22 sarebbero scoppiate nella palazzina numerose bombole di gas. Testimoni sul posto hanno raccontato di aver udito almeno cinque esplosioni, con frammenti delle bombole finiti ad oltre 100 metri di distanza dall'abitazione stessa dove vive una coppia cerretese.

La casa, a poche decine di metri dal supermercato principale del paese, è stata avvolta dalle fiamme, sprigionando lingue di fuoco altissime che i pompieri stanno cercando di domare prima che possano propagarsi alle abitazioni vicine.

I carabinieri di Cerreto D'Esi, coordinati dai loro colleghi della Compagnia di Fabriano agli ordini del cap. Mirco Marcucci, hanno transennato la zona con un raggio di alcune centinaia di metri, evacuando due famiglie per sicurezza. Al momento, sembra che i coniugi residenti nella casa incendiata, fossero fuori, e non sarebbero rimasti feriti. Sul posto, comunque, sono giunte alcune ambulanze del 118 provenienti dall'ospedale Engles Profili di Fabriano. (ANSA).