Cnsas soccorre 2 escursionisti toscani a Foce di Montemonaco

Due escursionisti bloccati sulle balze rocciose sopra Foce di Montemonaco (Ascoli Piceno) sono stati soccorsi ieri dalle squadre della stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Montefortino. La coppia, proveniente dalla Toscana, al rientro da Palazzo Borghese ha perso la traccia del sentiero che passa per il Fosso Zappacenere e si è ritrovata in un tratto impervio nel bosco della Frondosa, sopra l'abitato di Foce. Immediato l'intervento dei tecnici Cnsas che, dopo averli individuati nella fitta vegetazione, li hanno ricondotti a valle in sicurezza con l'utilizzo di tecniche alpinistiche come la "conserva" e le corde fisse. Vista la posizione dei due e la conformazione del terreno, l'intervento si è protratto fino alle ore 22:30. Sul posto anche i vigili del fuoco. (ANSA).