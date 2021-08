Afghanistan: Anci Marche, da domani al lavoro su accoglienza

Comincerà a "diventare concreta da domani l'operatività" per l'accoglienza da parte dei Comuni marchigiani di cittadini afghani e delle loro famiglie che "sono stati costretti a fuggire e portati in Italia per sottrarli alla vendetta e alla rappresaglia dei talebani". Lo ha annunciato la sindaca di Ancona e presidente di Anci Marche Valeria Mancinelli in un video sulla pagina facebook dell'associazione dei Comuni italiani.

Secondo le informazioni disponibili, l'accoglienza dovrebbe comunque riguardare un numero limitato di persone, utilizzando alcuni dei circuiti di assistenza già disponibili. Persone, secondo Mancinelli, "la cui unica colpa è di avere collaborato con l'Italia e gli altri Paesi occidentali nel tentativo di costruire uno stato democratico che salvaguardasse libertà e diritti, Non è retorica - ha sottolineato - definirli combattenti per la libertà e la democrazia. Si sono esposti in prima persona e credo che sia giusto oggi tentare di salvarli.

Ci stiamo organizzando nel rapporto con lo Stato centrale, i Ministeri dell'Interno e della Difesa".

Durante la riunione del direttivo, la presidente di Anci Marche ha registrato "una disponibilità trasversale da parte di sindaci di diversa appartenenza territoriale e diverso orientamento politico, ma concordi nella necessità di fare fronte a questo dovere morale". Nel pomeriggio la riunione operativa con le Prefetture per mettere a punto i dettagli. Da domani si passa all'operatività, in stretto raccordo con i Ministeri dell'Interno e della Difesa. La prima cosa da fare sarà appunto individuare i circuiti di assistenza. (ANSA).