Sindaco Pesaro, mi auguro Mattarella resti oltre settennato

(ANSA) - PESARO, 22 AGO - "Sergio Mattarella è uno dei presidenti migliori della storia della Repubblica e mi auguro che resti anche dopo il febbraio del prossimo anno, stasera nell'incontrario glielo dirò": a dirlo all'ANSA è il sindaco di Pesaro e coordinatore nazionale dei sindaci Pd, Matteo Ricci, nei minuti che precedono l'arrivo del Capo dello Stato in piazza del Popolo per assistere al concerto di chiusura del Rossini Opera Festival. "Credo che Mattarella possa essere rieletto, magari non per tutto il settennato, come era accaduto per Napolitano, ma così permetterebbe a Draghi di arrivare al 2023 e concludere il suo lavoro", ha aggiunto Ricci, sottolineando che "l'accoppiata Mattarella-Draghi è una garanzia per il Paese che si trova ancora a vivere l'emergenza covid". "La presenza del presidente stasera a Pesaro - ha detto ancora il sindaco - è importante e dà il senso dell'attenzione che lo Stato riserva a realtà come le nostre. È la prima volta che un presidente della Repubblica partecipa a un evento del Rof". Ricci ha infine ricordato come Rossini sia "uno degli artisti storici più conosciuti e con maggiore appeal al mondo". (ANSA).