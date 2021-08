"Sibilla 2173", presentazione libro sulla 'regina dei monti'

E' in programma il 14 agosto a Montedinove (Ascoli Piceno) la presentazione del libro "Sibilla2173" - gli autori due tra i ricercatori-scienziati di punta dell'Università di Camerino, i geologi Fabio Pallotta e Giuseppe Crocetti - a cura di Antonella Ventura, presidente di "Arte per Le Marche". L'iniziativa si colloca nel palinsesto degli eventi culturali estivi previsti dal Comune di Montedinove ed è promossa dall'associazione culturale Laboratori Creativi, nata recentemente per favorire la riscoperta e la valorizzazione dei territori del Piceno.

Protagonisti dell'iniziativa Pallotta e Crocetti che hanno realizzato una loro creatura letteraria in seguito ad una cospicua ricerca fatta sulla regina dei monti, la Sibilla.

Ultimo volume della Collana "I Quaderni del Museo" del Museo delle Scienze Unicam, il libro altro non è che un quaderno di appunti di viaggio che pone degli interrogativi dopo aver esaminato molti documenti in vari campi della ricerca.

All'interno sono presenti le mappe, utili compagne di viaggio per chi vorrà addentrarsi nel regno della Regina Sibilla.

Nel '400 la fama della Sibilla aveva addirittura superato i confini nazionali e molti cavalieri giungevano da tutta Europa, incuriositi dalle misteriose leggende che l'avvolgevano, salivano sul Monte Sibilla e scendevano nella grotta dove il mito narrava che essa dimorasse in un grande e meraviglioso ambiente chiamato "Paradiso della Regina Sibilla". Il mistero legato alla Grotta della Sibilla è tutt'oggi vivo e continua ad attrarre l'interesse di turisti ed escursionisti alla ricerca di antiche emozioni che salgono sulla cima del rilievo che dà anche il nome a tutto il massiccio montuoso dei Sibillini.

Il volume rappresenta il primo passo di prossime sistematiche e interdisciplinari indagini che l'Università di Camerino svolgerà con l'Università di Napoli L'Orientale e con altre università estere, all'interno di un progetto euro-mediterraneo denominato "Progetto Sibilla2173". (ANSA).