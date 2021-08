Zebra in Parco Zoo dopo Olimpiadi, nome Gimbo come Tamberi

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 12 AGO - Il Parco Zoo di Falconara (Ancona) omaggia Gianmarco 'Gimbo' Tamberi oro olimpico nel salto in alto: il primo nato del dopo Olimpiadi è la zebra che si chiamerà 'Gimbo'. Un omaggio a Gianmarco Tamberi che ha riportato la medaglia d'oro olimpica nel capoluogo marchigiano 65 anni dopo quello di Liano Rossini.

Il cucciolo Gimbo è una Zebra di Pianura (Equus quagga) con le caratteristiche strisce bianche e nere che si estendono anche sul ventre con la presenza di zone d'ombra tendenti al marrone, vera e propria impronta digitale per questa specie che consente a mamma zebra di riconoscere il proprio piccolo. La nascita di "Gimbo" arriva dopo quelle del cammello Giorgio e di Sakè, il cucciolo di scimmia saki dalla faccia bianca. "Di solito facciamo un sondaggio social per far scegliere il nome dei nuovi nati agli utenti, - spiegano i responsabili del Parco Zoo - ma stavolta abbiamo voluto festeggiare in questo modo la medaglia di Tamberi. Una vittoria che va oltre il metallo al collo, ma è anche educativa per come è maturata: la caduta, i sacrifici per risalire, la consacrazione finale. Una storia di determinazione che, nei tempi che stiamo vivendo, può essere un esempio per tutti". (ANSA).