Porti: Ancona,in 6 mesi traffico merci 'ro-ro' +24% sul 2019

Netta ripresa dei traffici nel porto di Ancona nel primo semestre 2021. Il traffico delle merci ro-ro (traghetti solo per trasporto merci, senza passeggeri, ndr), (2,63 milioni di tonnellate) sorpassa l'andamento pre-pandemia del 2019 registrando +24% sul primo semestre di due anni fa e +44% sul 2020. Significativa, secondo i dati dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, la ripresa dei passeggeri in transito nello scalo dorico, anche se minore rispetto al 2019. Nel primo semestre 2021, sono stati 170.286, con un aumento del +75% sullo stesso semestre del 2020.

Positivo l'andamento del mese di giugno con 50.997 transiti rispetto ai 12.200 del giugno 2020 quando forte era ancora la limitazione dei movimenti per Covid-19. Le crociere, dopo lo stop a livello internazionale per le conseguenze dell'emergenza sanitaria, sono ripartite nel porto dorico dove ogni domenica, dal 13 giugno al 19 settembre, attracca Msc Splendida.

Nel complesso, il traffico merci è cresciuto del +25,3% nel primo semestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2020, con una movimentazione superiore a 5 milioni di tonnellate trainata dalla ripresa delle merci rinfuse liquide (+18%).

Stabile nel semestre il traffico contenitori (76.275 Teu), in linea con quello dell'anno scorso.

Nel porto di Ortona (Chieti), sempre di competenza dell'Adsp del Marea Adriatico Centrale, nel primo semestre 2021, sono state movimentate oltre 570 mila tonnellate di merci (+10% rispetto allo stesso periodo del 2020): trend particolarmente positivo per le merci solide (377mila tonnellate, +13%).

Positivo anche l'andamento delle rinfuse liquide con 193.400 tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (+4,6%).

"Il sistema portuale registra una crescita generale rispetto al 2020 - commenta il commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale, Ammiraglio Giovanni Pettorino -. Nel porto di Ancona è significativo l'aumento del trasporto merci sui ro-ro sul dato pre-pandemia del 2019. Sono in ripresa sia il traffico passeggeri sia il traffico complessivo delle merci. Dati positivi anche per il porto di Ortona. Indicatori di scali in ripresa, che fanno ben sperare per il prossimo futuro". (ANSA).