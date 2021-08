Premio Architettura 2021 a Nuova Accademia Musicale Camerino

Arriva da Chicago il prestigioso e storico premio internazionale dell'Architettura, assegnato alla Accademia della Musica realizzata e donata alla città di Camerino dalla Andrea Bocelli Foundation e inaugurata nell'Ottobre 2020.

"Un segnale importante, un riconoscimento di eccellenza e qualità in un settore chiave e protagonista della rinascita di un territorio - dice il sindaco Sandro Sborgia - e confido che segni un ulteriore punto di svolta nella storia di nuovo sviluppo sarà scritta nei prossimi anni. "L'Accademia della Musica di Camerino è il terzo intervento nel le zone sisma 2016 che ABF ha completato - dice Laura Biancalani direttore generale - La volontà è sempre la medesima restituire alle comunità luoghi non solo funzionali ma anche belli, dove la cura degli spazi è la stessa che cerchino di mettere nella cura delle relazioni. Luoghi belli da esperire e dai quali lasciarsi ispirare". Il progetto, realizzato in 150 giorni cantiere dopo un lo stop forzato di 40 giorni causa pandemia, ha visto la collaborazione di più team di lavoro. Il prestigioso studio Alvisi Kirimoto, i giovani talentuosi architetti Harcome Studio di Camerino e i progettisti ed esperti ABF. Uno spazio destinato ad aggregare la popolazione all'insegna della musica. La ricostruzione dell'Accademia, progettata da Alvisi Kirimoto in collaborazione con Harcome, è il terzo intervento post-sisma Centro Italia 2016 promosso dalla ABF a favore dell'area, tra le più colpite dagli eventi tellurici: restituisce a Camerino la locale Accademia Musicale - per accogliere oltre 160 studenti e tante iniziative culturali della comunità, e dota la città universitaria di una nuova identità architettonica. La 'pelle' della struttura si ispira alla materia delle nuvole, e dona dall'interno uno sguardo ampio verso il cielo.

L'auditorium è una scatola perfetta, che lavora come un laboratorio musicale. Dalle linee pulite ed eleganti, l'edificio, che si sviluppa su due livelli per un totale di 600 mq, si distingue per l'esterno in pannelli bianchi di lamiera caratterizzata da forature regolari di dimensione variabile.

(ANSA).