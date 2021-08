Green pass: domani ultimo spettacolo Sirolo senza certificato

A teatro senza Green pass, domani sera a Sirolo ultimo spettacolo alla vigilia dell'entrata in vigore della certificazione verde. L'appuntamento è al Teatro Cortesi con la lettura scenica di Binario 7, tratta da un romanzo che affronta il tema della violenza domestica. Lo spettacolo inizierà alle 21:30 e segnerà lo spartiacque dell'avvio dell'obbligo del certificato verde. Dal giorno dopo solo chi lo possiede potrà andare in un teatro al chiuso. In scena una mise en espace di un libro scritto da Erika Rigamonti, scrittrice di Parma che vive a Milano e vincitore del Premio Enriquez.

Una lettura scenica a due voci, per la regia di Elisa Maria Bottiglieri con Enrico Pittaluga e la stessa Bottiglieri. La lettura scenica, come il romanzo, affronterà il tema della violenza domestica e di genere nella ricca borghesia milanese degli anni '80. Erika Rigamonti ha vinto il premio letterario Enriquez a Sirolo nel 2011. Niente Green pass, ma saranno obbligatorie le mascherine. Garantiti i distanziamenti per la normativa anti Covid. (ANSA).